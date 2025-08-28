HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thùy Linh |

Hồi 1 giờ sáng nay 28-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ.

Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới (1 giờ ngày 29-8), vị trí tâm ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông.

Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Tới 1 giờ gày 30-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. 

Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ lên cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: 15,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 110,0-115,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Áp thấp nhiệt đới gây sóng biển cao 2-4 m

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

