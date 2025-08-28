Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới (1 giờ ngày 29-8), vị trí tâm ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông.

Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Tới 1 giờ gày 30-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ lên cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: 15,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 110,0-115,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Áp thấp nhiệt đới gây sóng biển cao 2-4 m

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.