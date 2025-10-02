HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Thùy Linh |

Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Đông Philippines và có khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 2-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ vĩ Bắc - 129,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông- Ảnh 1.

Vị trí áp thấp nhiệt đới thời điểm 1 giờ ngày 2-10 và dự báo đường đi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. 1 giờ ngày 3-10, bão sẽ ở vị trí khoảng 16,3 độ vĩ Bắc – 124,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines, mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nguy hiểm 

Đến 1 giờ ngày 4-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 15,0 độ Bắc đến 21,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo tác động của bão cho thấy từ chiều 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần hết sức cảnh giác vì có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

