HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông

Chi Chi (Tổng hợp) |

Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình thông tin mới về vụ việc.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú Nghệ An) cho biết trên tờ VnExpress rằng Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình kết quả trưng cầu giám định ADN vụ việc. Cụ thể thi thể bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon trôi trên sông ở xã Đức Hợp, Hưng Yên, là Nguyễn Thị Y.N., 19 tuổi, trú Nghệ An (con gái ông Ngọc).

Được biết gia đình sẽ bố trí ra Hà Nội nhận kết quả bằng văn bản, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra.

Nạn nhân mới chỉ 19 tuổi. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân Trí rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc trên. Được biết, nghi phạm là bạn trai nạn nhân song thông tin chi tiết về danh tính và diễn biến vụ án hiện chưa được công bố.

Diễn biến vụ việc được báo Pháp luật TP.HCM thuật lại như sau, chiều tối ngày 3 /11, chị N. rời nhà đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau, N. có liên lạc với gia đình, báo đang ở Hà Nội và dự định chiều ngày 4 /11 sẽ bắt xe khách về quê. Tuy nhiên sau đó gia đình không còn liên lạc được với em.

Tới ngày 11 /11, gia đình nhận được thông tin một thi thể nữ trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Thi thể đang phân hủy mạnh, bị trói bằng dây băng dính, bỏ trong bao nilon. Trên người nạn nhân có hình xăm dãy số “19-12-2006”.

 “Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp”, đại diện gia đình xót xa chia sẻ với báo chí.

N. từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó do cửa hàng đóng cửa nên chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh (cũ) làm việc. Khoảng 2 tháng sau vì bà ốm nên N nghỉ việc chăm sóc bà rồi về nhà.

Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

vụ án giết người

Phụ nữ

Thi thể cô gái 19 tuổi

vụ thi thể cô gái 19 tuổi

thi thể cô gái 19 tuổi trôi sông

vụ thi thể cô gái 19 tuổi trôi sông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại