Tin mới nhất vụ Đinh Trung Hiếu SN 2008 chống đối, tông thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ

Sáng ngày 22/02/2026, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Lê Đăng Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa bàn xã Yên Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 21/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an xã Yên Thủy tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác tại Km90+880 Quốc lộ 12B, khu 2 xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Đến 21 giờ 48 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58 không đội mũ bảo hiểm, mang theo một túi giấy màu trắng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ, đâm trực tiếp vào đồng chí Lê Đăng Hùng khiến đồng chí bị thương ở chân và xây xát tay, chân, phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ đối tượng. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển phương tiện là Đinh Trung Hiếu (sinh năm 2008, trú tại khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Kiểm tra túi giấy đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 quả pháo tự chế. Đối tượng khai nhận cùng hai người khác là Lưu Danh Thanh (sinh năm 2008) và Bùi Minh Hiếu (sinh năm 2007), cùng trú tại xã Yên Thủy, tự chế số pháo trên và đang đi tìm địa điểm để đốt.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.