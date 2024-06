Tin mới nhất vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong trong căn nhà cháy sau khi gửi con về ông bà ngoại

Sáng 28/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông tin chính thức về vụ cháy tại ngôi nhà cấp 4 tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ công an tỉnh, trước đó vào lúc 23h ngày 26/6, Công an xã Lộc An nhận được thông tin của người dân báo có xảy ra cháy tại nhà dân.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Lộc An đã phối hợp cùng người dân chữa cháy và báo cáo Công an huyện Đất Đỏ.

Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cấp 4, lúc này bên trong khoá cửa, có mùi xăng bốc lên.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Công an xã Lộc An tiến hành phá cửa vào nơi xảy ra cháy thì phát hiện có 2 thi thể trong nhà, sau đó xác định là anh H.V.P. (32 tuổi, trú tại xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ) và chị B.T.T.T. (23 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) - là hai vợ chồng đang thuê trọ tại đây.

Vợ chồng anh P. có 1 người con nhưng khi sự việc xảy ra, cháu bé được gửi ở nhà ông bà ngoại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định 2 nạn nhân tử vong do cháy bỏng toàn thân.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là do mâu thuẫn vợ chồng nên dùng xăng để đốt.