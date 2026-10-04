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Tin mới nhất về thời điểm không khí lạnh bao trùm miền Bắc gây mưa to, nhiệt độ giảm mạnh

Duy Anh
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Theo dự báo, từ đêm nay, toàn miền Bắc sẽ có mưa to, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (04/10), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ.

hiều tối và đêm 04/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 4/10 đến ngày 5/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tin mới nhất về thời điểm không khí lạnh bao trùm miền Bắc gây mưa to, nhiệt độ giảm sâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/10

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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