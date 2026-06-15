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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại Bắc Bộ

Duy Anh
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Theo dự báo, đợt mưa lớn tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi phía Bắc, kéo dài trong 3 ngày liên tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, khu vực này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác.

Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng diện rộng khả năng quay lại miền Bắc.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại Bắc Bộ - Ảnh 1.

Sau đợt nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

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