Tin mới nhất về cơn bão số 6: Hàng loạt tỉnh, thành sắp mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6.

Vị trí tâm bão cách phía bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông, cách TP. Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 16h chiều nay, tâm bão ngay trên vùng biển Quảng Trị đến Huế với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Trong chiều đến tối nay, bão có khả năng đi vào đất liền Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Hình ảnh mắt bão số 6 vào sáng 30/8 (Ảnh: nchm).

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ sáng ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 150–300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Ngoài ra, khu vực TP Đà Nẵng cũng xuất hiện mưa to đến rất to.