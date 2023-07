Tin mới nhất về cơn bão số 2: Sức gió giật cấp 17, biển động dữ dội

Sáng 27/7, bão Doksuri đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão cách đảo Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7. Khu vực đông bắc vùng biển này có gió mạnh lên cấp 10-12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m.

Trong những giờ tới bão số 2 vẫn giữ hướng di chuyển Tây Bắc về phía nam của Đài Loan và suy yếu dần. Dự báo đến sáng mai bão chỉ còn cấp 11-12, giật cấp 15.

Vị trí và đường đi của bão số 2

Do dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 2, gió tây nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, vài nơi mưa to.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão Doksuri để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, sát thực tế.