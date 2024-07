Tin mới nhất về cơn bão số 2, Bắc Bộ và nhiều khu vực sắp có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 21/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trong năm nay hình thành trên Biển Đông.

Lúc 7h sáng nay, tâm bão số 2 ở trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong khoảng tối mai (22/7), bão số 2 đi vào vịnh Bắc Bộ.

Tiếp đó bão hướng về vùng biển Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 2

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng ngày 22 đến 25/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.