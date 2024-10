Tin mới nhất về bão số 6: Mưa rất to đến đêm mai, có thể có giông lốc, người dân tuyệt đối không ra đường

Thông tin mới nhất về cơn bão số 6 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trung ương lúc 14h cho biết, bão Trà Mi đã vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Diễn biến bão số 6 hiện vẫn còn rất phức tạp và có thể có thay đổi, người dân cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

Do ảnh hưởng của bão nên trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ hôm nay, ngày 27/10 đến hết đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Hướng đi của bão số 6 lúc 14h hôm nay - Ảnh: Trung tâmKhí tượng Thuỷ văn quốc gia

Cũng do ảnh hưởng của bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Từ đêm qua đến chiều nay (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ ngày 27/10, phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Hồi 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Theo trung tâm dự báo, trong 18 giờ qua (từ 19 giờ ngày 26/10 đến 13 giờ ngày 27/10), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Sông Rác 164,4 mm (Hà Tĩnh); Hồ An Mã 361,4 mm (Quảng Bình); Đầu mối hồ Bảo Đài 435,8 mm (Quảng Trị); Bạch Mã 401,2 mm (Thừa Thiên Huế)…

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi tên 120mm; tỉnh Hà Tĩnh phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 80mm..

Cảnh báo cấp độ 1 rủi ro lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, riêng các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cấp 2 nên các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Người dân tuyệt đối không ra đường khi chưa an toàn

Sáng 27/10, phát biểu kết luận tại cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 6 với các địa phương trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là một trong những cơn bão có tính phức tạp cao, đặc biệt là đường di chuyển. Từ chiều và đêm nay sẽ có lượng mưa rất lớn trên địa bàn thành phố, có những nơi mưa cục bộ hơn 400mm.

Để ứng phó với cơn bão này, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đã có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 6 với các quận, huyện - Ảnh: Báo Đà Nẵng

“Mặc dù cơn bão có mật độ không lớn nhưng nguy cơ gây mưa lớn kéo dài rất cao, do đó phải ứng phó với tinh thần không được chủ quan. Từ các ý kiến của sở, ban, ngành cùng với thời gian ảnh hưởng của bão rất dài và trong dự báo còn có khả năng xảy ra giông lốc cục bộ; do đó cần bảo đảm người dân tuyệt đối không ra đường khi chưa an toàn”, Báo Đà Nẵng dẫn lời Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Ông Mạnh cũng cho biết thêm, thiệt hại về người thường xảy ra sau bão, do đó các địa phương cần đặc biệt chú ý không để xảy ra thiệt hại về tính mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Bão Trà Mi khiến cây bật gốc hàng loạt, tường sập, hàng quán tốc mái

Khi bão số 6, bão Trà Mi đổ bộ vào đất liền, tại một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận mưa kèm gió lớn, gây ra nhiều thiệt hại.

Ở Đà Nẵng, sóng cao từ 2-3m đã đánh hư hỏng nhiều đoạn vỉa hè tại đường Như Nguyệt (Q.Hải Châu). Khu vực vỉa hè ven sông Hàn nhiều thiết bị hư hỏng, gạch lát vỉa hè bị sóng đánh trôi khắp lòng đường, một số đoạn còn đọng nước khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Gạch ở vỉa hè ven sông Hàn bị cày nát do bão số 6 - Ảnh: K14

Mưa to, sóng lớn do ảnh hưởng bão Trà Mi (bão số 6) đã gây một số thiệt hại ban đầu ở tỉnh Quảng Trị.

Trên báo Lao Động cho hay, do khoảng 9h30 ngày 27/10, khi đang mưa lớn thì tường rào của Trường THCS Trần Hưng Đạo (khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có chiều dài khoảng 80m bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, may mắn không có người qua lại.

Tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh), 4 hàng quán kinh doanh ở bãi tắm cộng đồng xã Gio Hải bị sập hoàn toàn, 9 hàng quán bị tốc mái.

Báo Thanh Niên ghi nhận tại biển Thuận An (TP.Huế) sóng biển dâng lên ngập các quán kinh doanh. Ngập úng nhiều tuyến đường trong khu vực.