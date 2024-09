Tin mới nhất về bão số 3: Đi thẳng vào đất liền, gió giật cấp 16 có thể “càn quét” mọi thứ

Trưa 7/9, Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia phát đi bản tin đặc biệt về diễn biến mới của cơn bão số 3 có tên quốc tế là Yagi.

Lúc 12h trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.7 độ Vĩ Bắc; 107.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Tâm bão vào đến đất liền Việt Nam. Ảnh: Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10,… Nhiều nơi cây cối đã gẫy đổ, nhà cửa tốc mái.

Dự báo thời gian gió, mưa mạnh nhất ở TP Hải Phòng - Quảng Ninh là từ khoảng 13 giờ đến 19 giờ tối nay 7/9; còn khu vực Thái Bình - Nam Định là từ 16-22 giờ; khu vực TP Hà Nội là từ 18 giờ ngày 7/9 đến 1 giờ ngày 8/9.

Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo: Nếu người dân đột nhiên thấy trời lặng gió, tuyệt đối không nên ra ngoài vì rất có thể chúng ta đang ở tâm bão và ngay sau đó gió sẽ mạnh trở lại.

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc báo số 3 (bão Yagi) sẽ đổi hướng đi thẳng vào Hải Phòng - Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khẳng định trên báo Người lao động rằng đến thời điểm 11 giờ trưa nay 7/9, không có chuyện bão số 3 đổi hướng và Trung tâm cũng không phát bản tin nào dự báo về việc bão số 3 đổi hướng.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, chưa có dự báo, cảnh báo nào về việc bão số 3 sẽ "đi thẳng vào Hải Phòng - Hà Nội" như thông tin trên mạng xã hội.

Tại Hà Nội, hiện đang xuất hiện những cơn mưa nặng hạt kèm theo gió rít từng cơn đã xuất hiện. Trên đường phố, xe cộ đi lại thưa thớt, nhiều người đi xe máy đã gặp khó khăn khi lưu thông.

Từ chiều và tối nay 7/9, Hà Nội có khả năng có gió mạnh cấp 6 đến cấp 11. Cùng với gió mạnh giật cao như vậy, Hà Nội có khả năng xảy ra đợt mưa lớn, lượng mưa có thể lên tới 150-350 mm.

Người dân Hà Nội cùng chính quyền tích cực chuẩn bị cho cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Ảnh: Lữ Phụng Tiên

Gió mạnh có khả năng làm gãy đổ cây như cơn dông lốc buổi chiều hôm qua 6/9 là ví dụ minh chứng. Người dân lưu ý chiều và tối nay, thời điểm tác động trực tiếp của cơn bão số 3, gió có thể "cuốn bay" cây cối, mái tôn, biển quảng cáo nên người dân tốt nhất không nên ra đường.

Ngay cả việc đi lại thường ngày cũng là điều vô cùng vất vả. Ảnh: Lữ Phụng Tiên

Trước đó, để chủ động phòng ngừa thiệt hại về người và của do cơn bão số 3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Trong đó có yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án kịp thời và cương quyết đưa những hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, trường học kiên cố, an toàn trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền.