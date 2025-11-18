Chiều nay 18/11, hầu hết các tỉnh thành Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Khối không khí lạnh này có cường độ mạnh, gây mưa rét diện rộng, nhiệt độ hạ sâu, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ở trạm Bạch Long Vỹ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ gió giật cấp 8; trạm Hòn Ngư gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trước khi lan dần xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc phổ biến cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Mưa rét kết hợp với gió mạnh sẽ gây cảm giác giá buốt.

Dự báo chi tiết nhiệt độ thấp nhất các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh cường độ mạnh. (Nguồn: NCHMF)

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ giảm sâu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15°C; vùng núi và trung du Bắc Bộ dao động 9-12°C, trong khi vùng núi cao có nơi xuống dưới 5°C. Tại Quảng Trị và TP Huế, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động 17-19°C.

Hà Nội cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh cường độ mạnh này, thời tiết chuyển sang mưa rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12-14°C, người dân phải mặc áo ấm khi ra đường.

Đêm nay và ngày mai sẽ là thời điểm mưa rét đỉnh điểm tại Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc. Từ 20/11, mưa ở Bắc Bộ giảm dần, trời chuyển sang rét sâu vào ban đêm và sáng, ban ngày trời nắng ráo.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.