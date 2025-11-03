HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

Duy Anh |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét, có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/11

Thời tiết Hà Nội có mưa. Trời rét. Nhiệt độ từ 17-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa; ngày có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-20 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa; phía Nam (Hà Tĩnh -  TP Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cảnh báo khẩn đến 2 thành phố
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 4/11

thời tiết hà nội ngày 4/11

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại