Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón đợt mưa rét vào đầu tuần tới?

Theo bản tin mới nhất lúc 15h30 ngày 01/3 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28–31°C, có nơi trên 31°C.

Khoảng đêm 02/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối 02/3 đến ngày 03/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 03/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Đêm 02 và ngày 03/3, khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17–20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 20–22°C, riêng vùng núi từ 18–20°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 02/3 đến ngày 03/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 03/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–18°C.

Hà Nội dự báo sẽ mưa rét vào đầu tuần tới - Ảnh minh hoạ: CAND

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực

Thời tiết Hà Nội ngày 01/3 mưa vài nơi, mưa dồn nhiều vào buổi sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Ngày mai 2/3, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tiếp tục duy trì ngưỡng cao, dao động 23-30°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở khu vực này khoảng 7°C, trời có mây, không mưa.

Ngày 3/3, đón không khí lạnh, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội giảm mạnh sâu, cao nhất còn khoảng 24°C, thấp nhất phổ biến 20°C, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào.

Trong hai ngày 4-5/3, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm xuống thấp nhất 17-18°C, cao nhất 23°C, trời trở rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới - Ảnh: Trung tâm KTTVQGTW

Ngày 6/3, Hà Nội có mưa trở lại, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất duy trì mức 23°C, thấp nhất tăng nhẹ lên 19°C.

Trong các ngày từ 7-10/3, Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 25-26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độNhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.



