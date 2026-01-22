Tin không khí lạnh mạnh và rét

Sáng sớm nay, 8 trạm quan trắc ở miền Bắc ghi nhận mức nhiệt độ dưới 10°C sau khi không khí lạnh cường độ mạnh bao trùm. Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao 1.500m, nhiệt độ giảm sâu xuống 0,3°C.

Trùng Khánh (Cao Bằng) nhiệt độ lúc 6h quan trắc được 4,8°C; Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt 6°C; Cao Bằng 8°C; Sa Pa (Lào Cai), Sơn Động (Bắc Ninh) 9°C.

Tại trạm Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ lúc 6h ghi nhận mức 10,9°C. Thời tiết Hà Nội rét đậm diện rộng, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thực đo lúc 6h ngày 22/1/2026. (Nguồn: NCHMF)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 4-10°C. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay 22/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 22/1, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét. Rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng 23/1.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, Nghệ An đến TP Huế 14-17°C.

Khu vực Hà Nội sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng 23/1 với nhiệt độ thấp nhất 11-14°C.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 22/1/2026

TP Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 14-16°C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 14-17°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 13-16°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, phía Bắc có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20°C, phía Nam 20-23°C

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-13°C.

Nguyên tắc "chậm lại 3 phút" để tránh đột quỵ mùa lạnh

Mỗi khi rét đậm, rét hại kéo dài, số ca đột quỵ nhập viện xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Trong bối cảnh đó, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng lại bị không ít người bỏ qua - “chậm lại 3 phút” khi thức dậy vào buổi sáng.

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, việc thay đổi tư thế đột ngột, nhất là trong môi trường nhiệt độ thấp, có thể khiến huyết áp biến động mạnh. Sự thay đổi này làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu não, rối loạn nhịp tim, thậm chí kích hoạt cơn đột quỵ cấp tính.

“Nhiều bệnh nhân đột quỵ xảy ra ngay sau khi vừa ngủ dậy, bước xuống giường quá nhanh hoặc đi ra ngoài trời lạnh khi chưa kịp thích nghi” , bác sĩ cho biết.

Vì vậy, nguyên tắc “chậm lại 3 phút” được xem như “chiếc phanh an toàn” cho cơ thể.

Cụ thể, khi thức giấc vào buổi sáng, người dân không nên bật dậy hoặc bước xuống giường ngay. Thay vào đó, hãy nằm yên khoảng 3 - 5 phút, cử động nhẹ nhàng tay chân, xoa mặt, xoa cổ, hít thở sâu để kích hoạt tuần hoàn máu một cách từ từ. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo ấm rồi mới ra khỏi phòng.

Không chỉ buổi sáng, nguyên tắc “chậm lại” cũng cần được áp dụng vào những thời điểm cơ thể dễ bị sốc nhiệt như sau khi tắm, sau khi ngủ trưa hoặc khi từ phòng ấm bước ra ngoài trời lạnh. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột đều có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong mùa đông.

5 nguyên "tắc vàng" phòng ngừa đột quỵ

Bên cạnh việc tuân thủ nguyên tắc “chậm lại 3 phút”, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện đồng bộ 5 nguyên tắc “vàng” để phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh.

Thứ nhất, giữ ấm cơ thể đúng cách, đặc biệt là các vùng dễ mất nhiệt như đầu, cổ, ngực và bàn chân. Khi ra ngoài, cần đội mũ, quàng khăn, đi tất để hạn chế tình trạng co mạch do lạnh.

Thứ hai, kiểm soát chặt huyết áp và các bệnh lý nền. Người có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường cần đo huyết áp thường xuyên, tuân thủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều dùng trong mùa lạnh.

Thứ ba, hạn chế rượu bia, thuốc lá và ăn mặn. Rượu bia và nicotine có thể làm tăng huyết áp, gây rối loạn nhịp tim, trong khi ăn mặn khiến cơ thể giữ nước, làm huyết áp tăng cao, tất cả đều là yếu tố nguy cơ của đột quỵ.

Thứ tư, uống đủ nước ấm, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng máu cô đặc. Nhiều người ít uống nước vào mùa đông do không cảm thấy khát, nhưng đây lại là thói quen tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

Thứ năm, tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà, tránh ra ngoài quá sớm khi trời còn sương muối hoặc nhiệt độ xuống thấp. Việc vận động đột ngột trong môi trường lạnh có thể khiến tim và não chịu áp lực lớn.

Bác sĩ cũng đặc biệt nhấn mạnh đột quỵ là cấp cứu y tế tối khẩn cấp. “Thời gian là não”, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể hồi phục. Khi phát hiện người có dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói ngọng, đau đầu dữ dội, cần gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ sớm nhất.

Người dân tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng như chích máu đầu ngón tay, cạo gió, uống nước chanh hay sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Những cách làm này không những không có tác dụng mà còn khiến bệnh nhân mất đi “thời gian vàng” để cứu sống và giảm di chứng.