Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21°C.

Khoảng chiều tối và đêm nay 20/1, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, từ chiều tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác. Từ 21-22/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc, khu vực này rét đậm trong 3 ngày. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Từ 21/1 đến khoảng 23/1, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa, trời chuyển rét. Từ 21/1 đến khoảng 23/1, khu vực này rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 11-14°C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, trong đó, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ đêm 20/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Từ ngày 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động. Từ đêm 21/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm nay và ngày mai 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa rải rác; từ 22/01, mưa còn xuất hiện ở một vài nơi. Từ 21/1, không khí lạnh mạnh bao trùm, Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai hôm nay mưa vài nơi, từ 21/1 có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 21/1 chuyển rét.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/1 đến ngày 30/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mưa vài nơi. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Rét đậm ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 23/1. Từ 24/1, nhiệt độ xu hướng tăng, khu vực trời rét, rét đậm còn xảy ra ở một số nơi ở vùng núi và trung du. Trong thời kỳ dự báo, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét.

Trong những ngày này, thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến mưa vài nơi. Trong đó, từ đêm 22-23/1, tác động của không khí lạnh, các địa phương này có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 20/1, TP Hà Nội mưa rải rác trong chiều tối và đêm. Gió đông nam, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C, cao nhất 21-24°C.

Ngày mai 21/1, khu vực này trời nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 16-18°C, chiều 14-16°C. Buổi đêm có lúc có mưa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dao động 12-14°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 22/1, Hà Nội chìm trong rét đậm, một số thời điểm trong ngày có thể xuất hiện mưa. Nhiệt độ sáng và trưa 12-13°C, chiều 14-16°C. Đêm không mưa, nhiệt độ giảm so với đêm trước, phổ biến 11-12°C.

Ngày 23/1, Hà Nội tiếp tục rét đậm, trời không mưa. Nhiệt độ sáng và trưa 13-15°C, chiều 15-17°C. Ban đêm, nhiệt độ 12-14°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn.

Ngày 24/1, thời tiết khu vực này có sự chuyển biến tích cực, không mưa, chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 17-19°C, chiều 19-21°C. Ban đêm, nhiệt độ cũng tăng lên mức 16-18°C.

Ngày 25/1, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 20-21°C, chiều 23-25°C. Ban đêm, nhiệt độ dao động 17-19°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 26-29/1), thời tiết Hà Nội không có nhiều biến động, trời tạnh ráo, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, cao nhất trong ngưỡng 23-24°C, thấp nhất 16-18°C.