Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal chỉ ra rằng hoạt động của các ngôi sao và sự nhiễu loạn plasma có thể làm biến dạng các tín hiệu vô tuyến (radio) hẹp trước khi chúng rời khỏi hệ hành tinh mẹ.

Đó có thể là nguyên nhân khiến nỗ lực tìm kiếm tín hiệu từ các "Trái Đất thứ 2" trong vũ trụ cho đến nay vẫn chưa có kết quả, theo nhóm tác giả từ Viện SETI (Viện Tìm kiếm Trí thông minh ngoài Trái Đất - Mỹ).

Ảnh đồ họa mô tả một thế giới giống Trái Đất, có người ngoài hành tinh sinh sống - Ảnh: SCI-NEWS

Theo các tác giả Vishal Gajjar và Grayce Brown, khi một tín hiệu vô tuyến rời khỏi hành tinh của nó, nó có thể bị "giãn" bởi môi trường xung quanh, dẫn đến việc trở nên quá mờ nhạt và không thể phát hiện được từ Trái Đất.

Điều này cũng có thể đã xảy ra đối với tín hiệu vô tuyến từ hành tinh chúng ta, vốn chịu sức ảnh hưởng lớn bởi Mặt Trời.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phép đo thực nghiệm từ các tàu thăm dò hệ Mặt Trời.

Họ mô hình hóa cách plasma nhiễu loạn làm "giãn" các tín hiệu băng hẹp, sau đó ngoại suy các phép đo đó đến nhiều môi trường sao khác nhau.

Kết quả cho thấy sao lùn đỏ là loại sao có khả năng làm mờ tín hiệu lớn nhất.

Có một tin không vui: Sao lùn đỏ chiếm tới 75% các ngôi sao trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, nhiều cái sở hữu các hành tinh giống Trái Đất xung quanh, là những thế giới được kỳ vọng có sự sống.

Tuy nhiên, phát hiện này cũng giúp mở ra một cánh cửa mới, thúc đẩy chiến lược tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến mờ nhạt hơn, đã bị biến đổi bởi các ngôi sao.

Bằng cách xác định ngôi sao đó có thể định hình lại các tín hiệu băng hẹp như thế nào, các nhà khoa học có thể thiết kế các cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất phù hợp hơn.