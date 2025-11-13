Tín hiệu radio lạ từ vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất

Theo Live Science, MeerKAT - một đài thiên văn với 64 chảo thu sóng vô tuyến (radio) - vừa bắt được tín hiệu radio đầu tiên từ vật thể liên sao 3I/ATLAS nổi tiếng.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 mà nhân loại từng phát hiện được, vừa đạt điểm cận nhật (gần Mặt Trời nhất) vào cuối tháng 10. Bản chất của nó vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng 3I/ATLAS là một kiểu sao chổi kỳ lạ, trong khi cũng có lập luận rằng nó là tàu do thám của người ngoài hành tinh, mà nổi tiếng nhất là phân tích của giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Harvard (Mỹ).

Tín hiệu radio đầu tiên đã được ghi nhận từ vật thể liên sao 3I/ATLAS - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT GEMINI

Khi các nhà thiên văn học vận hành MeerKAT tuyên bố về tín hiệu radio đầu tiên mà họ bắt được từ 3I/ATLAS, những người ủng hộ lý thuyết của giáo sư Loeb đã tỏ ra rất hào hứng.

Mặc dù vậy, nhóm MeerKAT khẳng định tín hiệu này không có nguồn gốc công nghệ. Trái lại, đó là một lời khẳng định khác về nguồn gốc tự nhiên của vật thể này.

Họ giải thích rằng tín hiệu radio này là kết quả của sự hấp thụ bước sóng cụ thể liên quan đến sự hiện diện của các gốc hydroxyl (OH) trong vùng đầu sao chổi, tức vầng hào quang bao quanh khi nó tiến gần Mặt Trời.

Gốc hydroxyl được hình thành do sự phân hủy các phân tử nước khi chúng bị đẩy ra khỏi vật thể thông qua quá trình thoát khí tự nhiên, một dấu hiệu phản ánh hoạt động của sao chổi.

Một phần hệ thống kính viễn vọng MeerKAT của Nam Phi - Ảnh: MeerKAT

Giáo sư Loeb đã thừa nhận việc phát hiện các gốc hydroxyl từ 3I/ATLAS trên blog cá nhân, nhưng không khẳng định hay phủ định giả thuyết vật thể này là sao chổi.

Các tín hiệu radio nói trên được phát hiện lần đầu vào ngày 24-10, ngay sau khi 3I/ATLAS biến mất sau Mặt Trời trong thời gian ngắn tại điểm cận nhật.

Chuyến bay ngang qua Mặt Trời của sao chổi này cũng đáng chú ý với hiện tượng sáng lên bất ngờ và sự thay đổi màu sắc tạm thời. Sau khi xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11, sao chổi dường như đã mất đuôi, nhưng một số nhà thiên văn bác bỏ điều này.

3I/ATLAS đã thể hiện một số đặc điểm dị thường khác bao gồm bề mặt bị chiếu xạ mạnh, lượng carbon dioxide dư thừa và đuôi phản vật chất khó hiểu.

Tuy nhiên, tất cả những đặc điểm này đã được nhiều nhà khoa học giải thích là do các hiện tượng tự nhiên và được số đông chấp nhận.