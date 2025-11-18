Tín hiệu khi Trung Quốc bắt đầu chuẩn bị một bãi thử hạt nhân

Trung Quốc đã đẩy mạnh hiện đại hóa bãi thử hạt nhân ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ - Tân Cương, miền Tây nước này, nơi Bắc Kinh lần đầu tiên cho nổ bom nguyên tử vào năm 1964, theo hình ảnh vệ tinh và phân tích của chuyên gia được tờ Washington Post (WP) trích dẫn.

Các nhà phân tích tin rằng những bước đi này không chỉ nhằm đưa Trung Quốc đến gần hơn với kho vũ khí của Mỹ và Nga, mà còn thể hiện việc họ sẵn sàng tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trong trường hợp nổ ra xung đột tại eo biển Đài Loan.

Trong những năm gần đây, Quân đội Trung Quốc đã xây dựng các đường hầm và đường giao thông mới, khoan hai lỗ sâu trong sa mạc để tạo ra các trục thẳng đứng phục vụ cho các vụ nổ công suất lớn, xây dựng những cơ sở phụ trợ và kết nối điện.

Chuyên gia Rennie Babyarz - Phó chủ tịch của AllSource Analysis, chuyên giám sát không gian địa lý phát biểu với tờ WP rằng: "Nhìn chung, điều này cho thấy sự phát triển đáng kể về cơ sở hạ tầng trong 5 năm qua và sự gia tăng mạnh mẽ về năng lực thử nghiệm".

Trung Quốc cho thấy dấu hiệu chuẩn bị thử hoặc mở rộng kho dự trữ vũ khí hạt nhân.

Theo dữ liệu của ông Babyarz, việc xây dựng được Bắc Kinh bắt đầu triển khai vào năm 2021 và công việc vẫn đang được tiến hành trong năm nay.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có khoảng 600 đầu đạn, so với 5.117 đầu đạn của Hoa Kỳ (bao gồm 3.700 đầu đạn đang được lưu trữ), 5.459 đầu đạn của Nga và khoảng 50 đầu đạn của Triều Tiên.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm dự đoán kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ tăng lên 1.000 đầu đạn vào năm 2030, thậm chí có thể ngang bằng với Nga và Mỹ sau một thời gian nữa.