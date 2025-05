Tín hiệu mới cho chương trình hạt nhân Việt Nam

Từ ngày 19-22/5, tại Washington D.C, Mỹ, Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã tham dự phiên đàm phán lần thứ 2 về Hiệp định Thương mại đối ứng song phương Việt Nam - Mỹ.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã làm việc với Tập đoàn Westinghouse Electric Company, doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ điện hạt nhân.

Đến nay, công nghệ lò hạt nhân của Westinghouse là cơ sở cho gần một nửa số nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trên thế giới. Ảnh: Westinghouse Electric Company

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng, triển khai thận trọng, hiện đại, phù hợp thực tiễn. Việt Nam có nhiều địa điểm tiềm năng cho các dự án điện hạt nhân lớn và nhỏ (SMR), tạo cơ hội hợp tác với Westinghouse, góp phần cân bằng thương mại song phương.

Phó Chủ tịch Westinghouse, bà Margaret Cosentino, ủng hộ định hướng của Việt Nam và mong muốn hợp tác lâu dài. Hai bên thống nhất chia sẻ thông tin, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Westinghouse và Petrovietnam, tập trung vào chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, và phát triển mô hình đầu tư PPP, BOT.

Hợp tác này đánh dấu bước tiến trong chương trình điện hạt nhân của Việt Nam, mở ra triển vọng tiếp cận công nghệ tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới ngành năng lượng bền vững, an toàn.

"Con cưng" của ông lớn điện hạt nhân Mỹ

Như đã nói, Tập đoàn Westinghouse Electric Company là một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ điện hạt nhân, nổi tiếng với các thiết kế lò phản ứng tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Hiện Westinghouse đang phát triển và cung cấp ba loại lò phản ứng hạt nhân tối tân, gồm: AP1000 (lò lớn cho lưới điện lớn), AP300 SMR (lò mô-đun nhỏ cho các ứng dụng vừa và nhỏ), và eVinci Microreactor (lò vi mô cho các khu vực xa xôi hoặc ứng dụng đặc thù).

Trong số đó, lò phản ứng AP1000 nổi bật với đặc điểm là lò phản ứng nước áp suất thế hệ III+ đầu tiên trên thế giới được chứng minh là an toàn thụ động hoàn toàn.

Lò phản ứng AP1000 tại Nhà máy Vogtle (Georgia, Mỹ). Ảnh: Westinghouse

Điều này có nghĩa là lò AP1000 của Westinghouse sử dụng hệ thống an toàn thụ động tiên tiến, không cần nguồn điện phụ trợ hoặc can thiệp của con người trong 72 giờ nếu xảy ra sự cố (đủ thời gian để khôi phục các hệ thống hỗ trợ), giúp tăng cường độ an toàn.

Hệ thống an toàn thụ động làm giảm đáng kể nguy cơ sự cố nghiêm trọng, đặc biệt trong các tình huống như mất điện toàn nhà máy (như trong thảm họa Fukushima). Điều này làm cho AP1000 trở thành một trong những lò phản ứng an toàn nhất hiện nay.

Businesswire cho biết, tính đến tháng 4/2024, cả thế giới hiện chỉ có 2 nước đang sở hữu loại lò là Mỹ và Trung Quốc; với tổng 6 lò AP1000 đang hoạt động, bao gồm 4 lò tại Trung Quốc và 2 lò tại Nhà máy Vogtle (Georgia, Mỹ).

Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc sử dụng công nghệ lò hạt nhân của Westinghouse. Hình ảnh do Công ty Điện hạt nhân Sơn Đông (SDNPC) cung cấp.



Nhờ thiết kế an toàn, lò AP1000 đã được lựa chọn cho các chương trình năng lượng hạt nhân tại Ba Lan, Ukraine và Bulgaria, và cũng đang được xem xét tại nhiều địa điểm khác ở Trung và Đông Âu, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Bắc Mỹ.

Đây là minh chứng cho tính khả thi của công nghệ này trong việc cung cấp năng lượng sạch, ổn định và hiệu quả.

Westinghouse Electric Company đang định hình tương lai của năng lượng không carbon bằng cách cung cấp các công nghệ và dịch vụ năng lượng hạt nhân và năng lượng sạch an toàn, sáng tạo trên toàn cầu.

Theo Businesswire, Westinghouse đã cung cấp lò phản ứng nước áp suất thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 1957 tại Shippingport, Pennsylvania, Mỹ và đến nay, công nghệ lò hạt nhân của Westinghouse là cơ sở cho gần một nửa số nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trên thế giới. Nhờ đổi mới liên tục, Westinghouse trở thành đối tác được ưa chuộng cho các công nghệ tiên tiến bao phủ toàn bộ vòng đời năng lượng hạt nhân.