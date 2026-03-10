HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh xuất hiện mưa rào

Duy Anh |

Do tác động của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ đã giảm khoảng 3-4 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh xuất hiện mưa rào - Ảnh 1.

Không khí lạnh đang tràn xuống khu vực Trung Bộ gây mưa rào rải rác tại khu vực này (Ảnh: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

