Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa, nhiệt độ tiếp tục giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (22/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 5-10 độ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/1.

Sáng ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ C, riêng vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 13-16 độ C.

Không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc bước vào đợt rét đậm diện rộng (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 10-15 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 10-20 độ, có nơi dưới 4 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại. Nhiệt độ từ 10-16 độ, có nơi dưới 3 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.