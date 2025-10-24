Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ trong vài ngày tới khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 19–21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm sâu sau khi đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về (Ảnh: MT&CS).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 19-25 độ, giảm 1 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rải rác; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.