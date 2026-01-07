HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến hôm nào?

Duy Anh |

Trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng rét đậm diện rộng, vùng núi cao có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo, hình thái thời tiết này ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 9/1. Tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn. Đêm và sáng trời rét buốt, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 21 độ C.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến hôm nào? - Ảnh 1.

Do tác động của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm sâu về đêm và sáng (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8-20 độ, có nơi dưới 6 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8-21 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 11-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

