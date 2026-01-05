Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (5/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và đang tiếp tục mở rộng sang các khu vực khác.

Từ đêm nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 12-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12-18 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-17 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.