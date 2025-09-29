Tín dụng tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu bốn bánh của người Việt

Sức mua ô tô chững lại ngắn hạn, triển vọng vẫn tích cực

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2025, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 chiếc, giảm 19% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 13.302 chiếc, giảm 17%.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8, doanh số cộng dồn của các thành viên VAMA vẫn đạt 220.733 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính toàn thị trường, tổng doanh số ô tô mới trong 8 tháng đầu năm 2025 đã đạt 342.209 xe.

Diễn biến này cho thấy sức mua ngắn hạn chịu ảnh hưởng từ áp lực kinh tế và cạnh tranh giá, nhưng mức tăng trưởng lũy kế phản ánh nhu cầu sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Vay mua ô tô – kênh tài chính hỗ trợ nhu cầu thực tế

Đối với nhiều hộ gia đình và cá nhân, ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tài sản phục vụ công việc, kinh doanh. Tuy nhiên, mức giá trung bình 600–900 triệu đồng/xe vẫn là khoản chi lớn. Chính vì vậy, thay vì thanh toán toàn bộ bằng vốn cá nhân, ngày càng nhiều người chọn phương án vay mua xe để giảm áp lực tài chính ban đầu.

Theo phân tích của FiinGroup về thị trường cho vay mua ô tô dành cho khách hàng cá nhân (B2C Auto Loan), mặc dù các ngân hàng hiện đang chiếm ưu thế với khoảng 90% thị phần dư nợ vay mua ô tô, các công ty tài chính lại đang gia tăng sức cạnh tranh nhờ quy trình đơn giản, xét duyệt nhanh và khả năng đáp ứng linh hoạt với nhiều đối tượng khách hàng.

Giải pháp tài chính linh hoạt cho nhu cầu sở hữu ô tô

Công ty Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) là một trong số ít đơn vị triển khai sản phẩm vay mua ô tô và đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ tính linh hoạt và quy trình tinh gọn.

Sản phẩm cho phép khách hàng vay tới 15 tỷ đồng, với tỷ lệ cho vay cạnh tranh theo từng phân khúc: xe tải, xe bán tải và xe 16 chỗ được hỗ trợ tới 80% giá trị tài sản bảo đảm, trong khi xe đã qua sử dụng có thể vay đến 70%. Việc áp dụng cho cả xe mới lẫn xe cũ giúp sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng trên thị trường.

Một ưu điểm khác là cách đánh giá nguồn thu nhập khá linh hoạt – từ lương, lương hưu cho đến thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay cho thuê tài sản – giúp nhiều nhóm khách hàng dễ dàng tiếp cận. Thời gian xét duyệt được rút ngắn đáng kể, chỉ sau vài phút người vay đã có thể nhận được thông báo kết quả chấp thuận cho vay về mặt nguyên tắc. Việc ký hợp đồng trực tuyến qua ứng dụng My Finance giúp tiết kiệm chi phí, tạo sự thuận tiện và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giải ngân đối với khách hàng.

Đặc biệt, phạm vi hỗ trợ được triển khai trên toàn quốc, không giới hạn khu vực, đồng thời công ty này cam kết không bán chéo các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm khoản vay. Đây chính là yếu tố tạo nên sự minh bạch và củng cố niềm tin của khách hàng khi tiếp cận nguồn vốn vay tiêu dùng.

Triển vọng thị trường

Với sự hỗ trợ của các giải pháp tài chính tiêu dùng, đặc biệt là vay mua ô tô linh hoạt và minh bạch, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu xe hơi cho nhiều khách hàng hơn.