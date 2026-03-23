Tin đồn về Ninh Dương Lan Ngọc đang khiến MXH xôn xao “cuối cùng cũng chờ được đến ngày này”

Mộng Zu |

Dân tình đang réo tên Ninh Dương Lan Ngọc khắp mạng xã hội.

Sau một thời gian dài chỉ dừng lại ở mức tin đồn, dự án Chị Chị Em Em 3 cuối cùng cũng đã chính thức xác nhận sản xuất, đánh dấu chặng kết cho vũ trụ điện ảnh từng gây nhiều tranh luận lẫn dấu ấn phòng vé. Thông tin vừa được công bố lập tức kéo theo làn sóng quan tâm lớn từ khán giả không chỉ bởi nội dung được hé lộ sẽ tiếp tục đậm màu tâm lý mà còn vì những ẩn số xoay quanh dàn diễn viên vẫn đang được giữ kín.

- Ảnh 1.

Theo phía nhà sản xuất, phần phim mới tiếp tục do Will Vũ cầm trịch, kết hợp cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và biên kịch Kay Nguyễn. Bộ ba này được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần giật gân, tâm lý vốn là đặc sản của thương hiệu.

Đáng chú ý, ê-kíp cũng thả "hint" dàn cast sẽ gồm một nữ diễn viên trăm tỷ, một ca sĩ - diễn viên trăm tỷ cùng một gương mặt quen thuộc từ các phần trước nhằm tạo sự liên kết xuyên suốt cho toàn bộ vũ trụ. Với dữ kiện này, cộng đồng mạng gần như lập tức gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc cho vị trí nữ diễn viên trăm tỷ. Với hai dự án điện ảnh từng vượt mốc trăm tỷ như Cua Lại Vợ Bầu (gần 192 tỷ đồng) và Gái Già Lắm Chiêu 3 (165 tỷ đồng), cô đã trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi vừa có thực lực diễn xuất vừa có khả năng hút fan để tăng nhiệt phòng vé. Thậm chí dù chưa có thông tin chính thức, nhiều người đã đặt 100% kỳ vọng về màn tái xuất lần này của Lan Ngọc trên màn ảnh rộng.

- Ảnh 2.

Không chỉ nhờ thành tích phòng vé, việc Ninh Dương Lan Ngọc liên tục được gọi tên còn đến từ sự ăn khớp về nhân vật với thế giới mà Chị Chị Em Em xây dựng. Đây là dòng phim đặt nặng yếu tố tâm lý, nhân vật nữ phải đủ sắc sảo để xử lý những mối quan hệ phức tạp và các cú twist bất ngờ. Với Lan Ngọc, cô có lợi thế chuyển đổi cảm xúc linh hoạt, có thể nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cũng có thể biểu đạt sắc thái sâu và gai góc hơn khi cần.

Đây cũng là kiểu vai đòi hỏi nữ diễn viên cầm vai nữ chính cần có thần thái nổi bật, vừa quyến rũ, vừa khó đoán, thậm chí có chút nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài, hoàn toàn hợp với nhan sắc xinh đẹp mặn mà của Lan Ngọc. Nếu thực sự góp mặt, cô được xem là một trong số ít cái tên có thể dung hòa được cả yếu tố hình ảnh lẫn chiều sâu cảm xúc mà thương hiệu này yêu cầu.

- Ảnh 3.

Với người hâm mộ, họ vừa đồn đoán, vừa khẳng định "cuối cùng cũng chờ được đến ngày này" bởi Lan Ngọc đã khá lâu chưa xuất hiện trên màn ảnh rộng. Kể từ sau Cô Gái Từ Quá Khứ (2022), nữ diễn viên gần như vắng bóng ở ở mảng điện ảnh, trong khi lượng khán giả chờ đợi một vai diễn mới từ cô vẫn không hề giảm. Vì thế, khi một dự án nặng đô như Chị Chị Em Em 3 xuất hiện, ai nấy đều mong chờ Lan Ngọc sẽ thực sự tái xuất.

- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, cũng có suy đoán nữ diễn viên trăm tỷ kiêm ca sĩ là Minh Hằng, nữ diễn viên từng xuất hiện trong các phần trước là Ngọc Trinh. Những cái tên như Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, Jun Vũ hay Lan Khuê cũng nằm trong phạm vi đồn đoán của dân tình.

Hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Nhưng rõ ràng, việc một cái tên liên tục được nhắc đến trước cả khi công bố chính thức đã cho thấy sức hút của cả dự án lẫn chính diễn viên đó. Và biết đâu, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì khán giả đang kỳ vọng.

Một số bình luận của dân tình:

- Chờ mỗi Ninh Dương Lan Ngọc chứ lâu quá rồi, đợi mòn mỏi luôn ạ.

- Chờ Ninh Dương Lan Ngọc trở lại.

- Phương Anh Đào nha, Kaity thì diễn ổn nhưng chiều cao sẽ bị lọt giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng.

- 1 nữ diễn viên trăm tỷ: Lan Ngọc. 1 nữ ca sĩ - diễn viên trăm tỷ: Minh Hằng. 1 người quay lại từ phần cũ: Ngọc Trinh.

- Ca sĩ trăm tỷ là ai? Chứ diễn viên trăm tỷ là Lan Ngọc. 1 người quay lại từ phần cũ là Minh Hằng rồi.

- Có Ngọc đi mà. Chờ chị lâu lắm rồi.

- Cuối cùng cũng chờ được đến ngày Lan Ngọc tái xuất rồi.

- Thích bộ ba Lan Ngọc - Minh Hằng - Lan Khuê.

- Mong chị Ngọc quay trở lại màn ảnh.

