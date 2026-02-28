Tin đồn Rosé (BLACKPINK) - Bruno Mars hẹn hò, còn nôn nóng có con?

Sáng 28/2, tờ Koreaboo cho hay, Bruno Mars vừa thực hiện 1 buổi phát sóng trực tiếp trên TikTok nhân dịp phát hành album mới. Đáng chú ý, ở 1 phân đoạn, nam ngôi sao đã gửi tặng Rosé (BLACKPINK) bài hát Something Serious có ca từ gây xôn xao: "Anh đổ em đứ đừ rồi đây này. Em sẽ là người yêu của anh. Còn anh sẽ trở thành người đàn ông của em. Em không muốn có những em bé da nâu xinh xắn, đáng yêu sao? Anh có thể trao cho em điều đó".

Từ đây, cộng đồng mạng cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1985 muốn mượn lời bài hát nói trên để tỏ tình, gửi gắm thông điệp yêu thương tới Rosé. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Rosé - Bruno Mars đã hẹn hò từ lâu nên đàng trai mới có thể công khai những thông điệp táo bạo tới mức như vậy tới đối phương. Chưa hết, bắt nguồn từ câu hát "Em không muốn có những em bé da nâu xinh xắn, đáng yêu sao? Anh có thể trao cho em điều đó", nghi vấn Bruno Mars nôn nóng muốn có con với mỹ nhân BLACKPINK kém tận 12 tuổi cũng trở nên râm ran trên các diễn đàn mạng xã hội. Âu cũng là bởi chi tiết "những em bé da nâu xinh xắn, đáng yêu" khiến công chúng liên tưởng ngay tới màu da của Bruno Mars.

Bruno Mars được cho là vừa có màn tỏ tình với Rosé trong 1 buổi livestream mới đây. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Rosé - Bruno Mars bỗng trở thành chủ đề chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong sáng 28/2. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng hiện chia phe, tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Rosé - Bruno Mars đã hẹn hò với nhau, còn đang nôn nóng có con. Trong đó, 1 số khán giả tin rằng cặp đôi thực sự đang yêu đương mặn nồng. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến khẳng định, Bruno Mars - Rosé chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Những khán giả này nhấn mạnh, việc Bruno Mars gửi tặng mỹ nhân BLACKPINK nhạc phẩm Something Serious xuất phát từ giai điệu của bài hát này chứ không phải muốn thả thính, tỏ tình hay trao gửi thông điệp yêu thương tới đàng gái.

Công chúng tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn về chuyện tình cảm của Rosé - Bruno Mars. Ảnh: X

Trước khi dính nghi vấn hẹn hò mới đây, Rosé - Bruno Mars đã nổi tiếng là cặp bạn thân trái dấu ở showbiz. Tình bạn đẹp xuyên biên giới của họ cũng nhận về nhiều tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ từ khán giả. Còn nhớ Bruno Mars đã xuất hiện trong đêm nhạc của BLACKPINK diễn ra ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái để ủng hộ tinh thần cho Rosé. Ở hậu trường, Rosé và Bruno Mars cười đùa vui vẻ trong bầu không khí thắm tình anh em. Khoảnh khắc Rosé rủ đàn anh chơi trò xây tháp khiến fan "luỵ tim". Ngoài ra, 2 ngôi sao còn không tiếc lời dành cho đối phương những lời khen ngợi "có cánh" trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí.

2 nghệ sĩ đình đám gặp nhau lần đầu tại studio của Bruno Mars ở Los Angeles vào mùa hè cách đây 2 năm theo sự sắp xếp của hãng thu âm Atlantic. Thời điểm ấy, Rosé đang trong quá trình sản xuất album solo đầu tay - Rosie và còn đang trong giai đoạn làm quen với hoạt động solo. Họ cùng nhau cho ra lò siêu hit toàn cầu APT. và tình bạn giữa 2 người ngày càng trở nên sâu đậm theo thời gian.

Bruno Mars làm khách mời trong concert BLACKPINK để tiếp lửa cho Rosé. Ảnh: X

Rosé - Bruno Mars cùng nhau ăn uống vui vẻ sau màn trình diễn ở Grammy 2026 cách đây không lâu. Ảnh: X

Trước khi dính nghi vấn yêu Bruno Mars, Rosé từng vướng tin hẹn hò với loạt sao nam điển trai như Jungkook (BTS), Cha Eun Woo, Kang Dong Won, Evan Mock,... Trong khi đó, Bruno Mars từng trải qua mối tình kéo dài hơn 1 thập kỷ với nữ diễn viên kiêm người mẫu Jessica Caban. Cặp đôi được cho là đã chia tay nhau kể từ tháng 10/2024 sau khi netizen phát hiện ra Jessica xóa tất cả ảnh chụp chung với Bruno trên Instagram. Ngoài ra, 1 số bài đăng trên nền tảng Tiktok của cô cũng ám chỉ Bruno là bạn trai cũ.