TIn cực vui cho toàn bộ người lao động Việt Nam từ năm 2027

Cụ thể, đó là gì?

Vào ngày 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng. Phương án này sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8%.

Cụ thể, tại Vùng I, lương tối thiểu theo tháng được điều chỉnh từ mức hiện hành 5.310.000 đồng lên mức mới 5.700.000 đồng, tăng 390.000 đồng (tương ứng 7,3%).

Đối với Vùng II, mức lương tăng thêm 350.000 đồng (tương đương 7,4%), nâng từ mức hiện hành 4.730.000 đồng lên mức mới 5.080.000 đồng.

Ở Vùng III, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tương ứng mức tăng tuyệt đối 310.000 đồng (tương ứng 7,5%).

Đáng chú ý, Vùng IV là khu vực có tỉ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết các thành viên của Hội đồng tiền lương đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, sâu sắc và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ 1/1/2027.

Điều này khẳng định mong muốn chung của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ và hài hòa - vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước đó, tại phiên họp phiên thứ nhất bàn về mức lương tối thiểu năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng. Phương án 1 tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Phương án 2 tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng.

Gần đây nhất, từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này tăng 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với năm 2025.