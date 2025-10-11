Tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik: Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định và Trẻ PVF-CAND, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân. Đây là trận đấu đầu tiên của chân sút 28 tuổi kể từ sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024.

Dù chỉ thi đấu ít phút, Nguyễn Xuân Son cho thấy cảm giác bóng khá tốt

Thời gian qua, Nguyễn Xuân Son rất tích cực tập luyện phục hồi. Quá trình phẫu thuật và điều trị của tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định được theo sát bởi đội ngũ y tế hàng đầu. Từng bước trong quy trình được thực hiện thận trọng nhằm đảm bảo Xuân Son có thể phục hồi một cách tốt nhất.

Sau những buổi tập với bóng, việc được vào sân thi đấu đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường trở lại của Xuân Son. Theo đúng lộ trình, tiền đạo 28 tuổi có thể tái xuất đấu trường V.League vào cuối năm 2025.

Những bước chạy trên sân cỏ của Xuân Son là thông tin rất đáng mừng đối với HLV Kim Sang-sik. Gần 1 năm kể từ khi cậu học trò cưng gặp chấn thương, ông Kim vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra phương án hiệu quả cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son có thể trở lại với các trận đấu chính thức trong giai đoạn cuối năm 2025

Còn nhớ tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son đã bùng nổ mạnh mẽ với 7 bàn thắng trong 5 trận đấu, góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Cá nhân tiền đạo 28 tuổi còn giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể hi vọng vào việc Xuân Son sẽ góp mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tháng 3/2026 thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.