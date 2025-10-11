Con số “kỳ lạ” của đội tuyển Việt Nam

Sau 3 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã ghi được 8 bàn thắng. Nhưng chân sút hàng đầu của đoàn quân áo đỏ lại không phải một tiền đạo như Tiến Linh, Tuấn Hải hay những tiền vệ có thiên hướng tấn công như Quang Hải, Hoàng Đức.

Người dẫn đầu danh sách làm bàn là hậu vệ Văn Vĩ. Cầu thủ 27 tuổi hiện đã có 3 pha lập công. 5 bàn thắng còn lại của tuyển Việt Nam chia đều cho Châu Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải, Tiến Linh và Phạm Xuân Mạnh.

Văn Vĩ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Những tình huống làm bàn đến từ Văn Vĩ đóng vai trò quan trọng trong các trận thắng của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp Lào, sau bàn mở tỉ số từ sớm, đoàn quân áo đỏ trải qua những phút tương đối bế tắc. Cú đúp của Văn Vĩ vào các phút 44 và 50 hoàn toàn “đánh sập” hi vọng của đội bạn. Tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn trong phần còn lại trận đấu và thắng chung cuộc 5-0.

Tới trận gặp Nepal, tuyển Việt Nam dẫn trước đội bạn 2-1 nhưng phần nào đó vẫn chưa tạo ra được sự yên tâm. Văn Vĩ với pha băng vào đệm bóng nâng tỉ số lên 3-1 giúp thế trận an bài và tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm.

Tính từ tháng 12/2024 đến nay, Văn Vĩ đã ghi tới 5 bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Thành tích làm bàn của anh ngang với Tiến Linh và chỉ kém duy nhất Nguyễn Xuân Son (7 bàn).

Phong độ ấn tượng của Văn Vĩ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án hữu hiệu cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc hậu vệ thuộc biên chế CLB Nam Định dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng chỉ ra rằng các tiền đạo tuyển Việt Nam đang chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Đây là vấn đề mà HLV Kim Sang-sik cần phải khắc phục nhanh chóng.