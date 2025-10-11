Đội tuyển Malaysia lọt top 10 thế giới trên BXH đặc biệt, vượt cả Anh và Bồ Đào Nha

Trang Harimau Malaya (Malaysia) đưa tin, tuyển Malaysia góp mặt trong top 10 đội tuyển có thành tích tốt nhất từ đầu năm 2025. BXH này được xây dựng bởi trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt.

Tiêu chí của BXH là đội tuyển cần phải thi đấu ít nhất 5 trận từ đầu năm 2025, các đội được tính 3 điểm cho 1 trận thắng và 1 điểm cho 1 trận hòa. Thứ hạng được phân định dựa trên điểm số trung bình cho mỗi trận đấu.

Đội tuyển Malaysia từ đầu năm 2025 đã thi đấu 5 trận chính thức theo thống kê từ Transfermarkt với thành tích thắng 4, hòa 1. Họ giành được tổng cộng 13 điểm và đạt trung bình 2,6 điểm/trận.

BXH thành tích các đội tuyển trong năm 2025 do Transfermarkt xây dựng

Thông số này giúp tuyển Malaysia xếp thứ 5 thế giới trên BXH thành tích, chỉ sau Australia, Na Uy (2 đội toàn thắng từ đầu năm 2025), Maroc và Thụy Sĩ. Xếp sau Malaysia lần lượt là các đội Anh, Bồ Đào Nha, Croatia, Tunisia và Kosovo.

Tuy nhiên, án phạt từ FIFA đang khiến cho chuỗi thành tích của đội tuyển Malaysia bị đe dọa. Tổ chức cao nhất của bóng đá thế giới xác định tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang nỗ lực kháng cáo. Nếu kháng cáo không thành, tuyển Malaysia có thể phải nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á và bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam cũng có loạt trận ấn tượng trong năm 2025. Đoàn quân áo đỏ thắng Thái Lan trong 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024 và vượt qua Lào, Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024

Nốt trầm duy nhất lại chính là trận đấu gặp Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Trước đối thủ sử dụng đội hình xuất phát với 9 cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và để thua với tỉ số 0-4.

Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu chính thức gặp Nepal (ngày 14/10) và Lào (ngày 19/11). Cuộc tái đấu với Malaysia theo lịch sẽ diễn vào ngày 31/3/2026.