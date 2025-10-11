Nhân vật giấu mặt tiết lộ uẩn khúc, LĐBĐ Malaysia gặp vấn đề lớn trong việc kháng cáo lên FIFA?

Trong văn bản phản hồi án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) có nhắc đến người đại diện cầu thủ: “LĐBĐ Malaysia xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan trong vụ việc là công dân hợp pháp của Malaysia.

Như đã giải thích trước đó, lỗi xảy ra là do nộp sai văn bản, một nhân viên đã tải nhầm lên hệ thống FIFA tài liệu từ một người đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN) cấp”.

Tuy nhiên, một người đại diện giấu tên đã tiết lộ sự thật trái ngược trong chia sẻ với trang The Star (Malaysia): “Khi một cầu thủ trải qua quá trình nhập tịch, toàn bộ quá trình này do CLB xử lý, không phải tôi. Tôi hoàn toàn không tham gia.

Trong trường hợp của tuyển Malaysia. Việc nộp đơn xin nhập tịch chắc chắn sẽ được thực hiện tại Malaysia, bởi chính quyền địa phương hoặc liên đoàn, chứ không phải bởi bất kỳ người đại diện nào”.

Rodrigo Julian Holgado là 1 trong 7 tuyển thủ Malaysia đang bị FIFA treo giò 12 tháng

Nếu như chia sẻ của người đại diện nói trên là chính xác, việc “gửi nhầm tài liệu” mà LĐBĐ Malaysia nhắc đến là không hợp lý. Bởi người đại diện không hề tham gia vào quy trình nhập tịch cầu thủ.

Quy trình giới thiệu cầu thủ nhập tịch ở tuyển Malaysia

Nhân vật giấu tên nói thêm về việc nhập tịch cầu thủ: “Theo tôi hiểu, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể đã được tiếp cận trước thông qua một người đại diện.

Người đại diện giúp kết nối những cầu thủ đó với liên đoàn, có thể để nộp một số tài liệu nhất định hoặc để bắt đầu các cuộc thảo luận. Nếu một cầu thủ sinh ra ở Malaysia hoặc có bố/mẹ hay ông/bà sinh ra ở Malaysia, họ có thể nộp đơn xin nhập tịch, nhưng quyết định cấp quyền này hoàn toàn thuộc về chính phủ.

FIFA chỉ can thiệp để đảm bảo rằng cầu thủ cũng đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của quốc gia trước khi được phép thi đấu cho ĐTQG đó.

Thông thường, một người đại diện sẽ xác định các cầu thủ nhập tịch tiềm năng và báo cáo họ cho LĐBĐ Malaysia. Người đại diện có thể nói: “Mẹ của cầu thủ này là người Malaysia” hoặc “Ông của cầu thủ này là người Malaysia”. Nhưng không phải mọi cầu thủ đều đủ điều kiện; họ phải đáp ứng nhiều tiêu chí theo quy định”.

Đội tuyển Malaysia đã không triệu tập nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong đợt tập trung tháng 10/2025

Người đại diện cảnh báo về quy định nghiêm khắc của FIFA: “FIFA không khoan nhượng đối với hành vi làm giả hoặc làm sai lệch tài liệu. Hướng dẫn của họ rất rõ ràng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, sẽ rất khó kháng án trừ khi có tài liệu hỗ trợ mạnh mẽ”.

LĐBĐ Malaysia hiện đang nỗ lực kháng cáo. Quy trình kháng cáo có nhiều bước và sẽ kéo dài nhiều tuần. Do đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng chưa thể ngay lập tức đưa ra một án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia.

Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 mà không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano).