Tin buồn đầu năm: Nam diễn viên qua đời sau 10 tháng công bố bệnh nặng

Vào tháng 4/2025, nam diễn viên Eric Dane công bố anh mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Tuy nhiên sau quãng thời gian điều trị, Eric Dane đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/2 (giờ Mỹ). Diễn viên Grey's Anatomy qua đời tại nhà riêng, trong vòng tay của người vợ tận tụy và 2 cô con gái xinh đẹp. Anh hưởng thọ 53 tuổi.

Thông tin này đã khiến cả Hollywood và người hâm mộ đau buồn. Trong suốt quãng thời gian trị bệnh, Eric Dane đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy nghiên cứu về căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Đây là 1 loại rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh vận động.

Eric Dane qua đời ở tuổi 53. Ảnh: X

Nam diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) từ tháng 4/2025. Ảnh: Page Six

Eric Dane sinh năm 1972 tại San Francisco, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng cách đóng các vai nhỏ từ thập niên 1990. Đến những năm 2000, Eric Dane bắt đầu bùng nổ với loạt phim nổi tiếng X-Men, Phép Thuật, Grey's Anatomy và gần đây là Euphoria, Family Secrets.

Sau khi anh qua đời, Netflix đã phát sóng cuộc phỏng vấn cuối cùng của nam diễn viên. Eric Dane đã dành nhiều lời yêu thương đến 2 cô con gái Billie và Georgia. Bài học đầu tiên là "hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc". Thứ hai là "hãy yêu, không nhất thiết phải là 1 người, nhưng hãy yêu 1 điều gì đó và sống có đam mê". Bài học thứ ba là "hãy chọn bạn bè một cách khôn ngoan" và bài học thứ tư là "hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực và phẩm giá của mình". Cuối cùng, nam diễn viên nói: "Billie và Georgia, hai con là trái tim của bố. Hai con là tất cả của bố. Chúc ngủ ngon. Bố yêu hai con. Đó là những lời cuối cùng của bố".

Eric Dane bên 2 cô con gái cưng. Ảnh: X

Nhiều đồng nghiệp tại Hollywood cũng đã bày tỏ sự thương tiếc khi Eric Dane qua đời. Dàn diễn viên của Grey's Anatomy và nhà sản xuất Shonda Rhimes là những người chia sẻ đầu tiên: "Chúng tôi biết ơn tài năng nghệ thuật, tinh thần, tình bạn và lòng nhân ái mà anh ấy đã chia sẻ với chúng tôi trong nhiều năm qua. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình, những người thân yêu của ông ấy và tất cả những người đã được chạm đến bởi tác phẩm của anh ấy".

Ảnh: ABC

Vai diễn của Eric Dane trong Grey's Anatomy ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ảnh: ABC

Nguồn: Page Six