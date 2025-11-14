Tin buồn cho người dùng 5 mẫu điện thoại Samsung quen thuộc

Samsung đã công bố kế hoạch cập nhật phần mềm tháng 11/2025, kèm theo thông tin đáng chú ý dành cho người dùng của 5 mẫu điện thoại và 1 mẫu máy tính bảng. Tất cả những thiết bị này đã bị rút khỏi danh sách hỗ trợ, đồng nghĩa việc nhận bản vá bảo mật hay nâng cấp tính năng sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Galaxy S20 FE (4G và 5G) là 2 phiên bản có trong danh sách. Dòng máy từng được xem là bước đột phá của series Fan Edition, sở hữu mức giá dễ tiếp cận nhưng trải nghiệm cao cấp. Suốt 5 năm qua, S20 FE luôn nằm trong nhóm được ưu tiên cập nhật, nhưng lần này đã chính thức bị rút khỏi danh sách hỗ trợ hàng quý.

Sau hơn 5 năm ra mắt, Galaxy S20 FE đã chính thức kết thúc vòng đời cập nhật phần mềm.

Bộ đôi tầm trung Galaxy M22 và M52 5G, ra mắt vào năm 2021, cũng không còn nằm trong danh sách nhận bản cập nhật nửa năm. Cả hai đã hoàn tất chu kỳ hỗ trợ 4 năm theo chính sách của Samsung, nên việc ngừng cập nhật là điều tất yếu. W22 5G, phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold3 dành riêng cho thị trường Trung Quốc, cũng đi đến cuối vòng đời cập nhật.

Ngoài ra, Galaxy Tab Active3, chiếc tablet siêu bền chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt của Samsung cũng khép lại vòng đời cập nhật sau thời gian dài phục vụ phân khúc doanh nghiệp và công việc đặc thù.

Dù không còn cập nhật, các thiết bị này vẫn dùng bình thường. Tuy nhiên, việc bị ngừng hỗ trợ cập nhật chính thức đồng nghĩa với việc chúng sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật Android quan trọng.

Với người dùng S20 FE, Galaxy S25 FE có thể được xem như một lựa chọn nâng cấp hợp lý. Còn chủ sở hữu W22 5G có thể cân nhắc chuyển sang W26 5G, mẫu điện thoại gập mỏng nhất thế giới vừa được thương hiệu trình làng.