Tin buồn cho người chờ mua iPhone 18 Pro

VHO - Người dùng đang kỳ vọng một thế hệ iPhone 18 với mức giá bình ổn có thể sẽ phải thất vọng. CEO Tim Cook vừa chính thức xác nhận việc tăng giá bán là điều không thể tránh khỏi trước áp lực khổng lồ và chi phí vượt ngưỡng chịu đựng từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhu cầu thu mua chip nhớ khổng lồ từ các công ty trí tuệ nhân tạo đang châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng thiếu hụt RAM và bộ nhớ lưu trữ trên toàn thế giới.

Theo phân tích từ TechInsights, để duy trì biên độ lợi nhuận, Apple đang đứng trước áp lực buộc phải tăng giá bán dòng iPhone 18 Pro thêm khoảng 270USD (hơn 7 triệu đồng). Nguyên nhân cốt lõi đến từ chi phí cụm RAM 12GB dự kiến tăng phi mã từ 39USD lên tới 145USD. Bên cạnh đó, giá chip nhớ tiêu chuẩn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 13USD lên 51USD

Hệ quả tất yếu của cơn bão giá linh kiện là tổng chi phí sản xuất của một chiếc iPhone 18 Pro sẽ bị đội lên 25%, chạm mức 726USD. Điều này khiến Apple nhiều khả năng phải thiết lập một mức giá khởi điểm hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Các chuyên gia dự đoán giá iPhone 18 Pro có thể bắt đầu từ mức 1.299USD (khoảng 34 triệu đồng) hoặc thậm chí lên tới 1.399USD (khoảng 37 triệu đồng) nếu cộng gộp cả chi phí nâng cấp hệ thống camera.

Dù vậy, người dùng hướng đến phân khúc tiêu chuẩn vẫn có tin vui khi các nguồn tin rò rỉ cho biết phiên bản iPhone 18 thường có thể duy trì mức giá khởi điểm 799USD (khoảng 21 triệu đồng).

Về mặt công nghệ phần cứng, iPhone 18 Pro sẽ mang sức mạnh từ chip xử lý A20 Pro tiến trình 2nm tiên tiến cùng thiết kế phần khuyết Dynamic Island được tinh chỉnh nhỏ gọn hơn.

Mặc dù diện mạo không có sự lột xác gây chấn động, điểm nhấn quyết định giá trị thiết bị lại nằm ở việc độc quyền các tính năng Siri thế hệ mới. Những tính năng trí tuệ nhân tạo này đòi hỏi thiết bị phải sở hữu dung lượng RAM từ 12GB trở lên mới có thể vận hành mượt mà.

Tuyên bố độc quyền với The Wall Street Journal của người đứng đầu Apple đã phản ánh một thực tế khắc nghiệt rằng hãng không còn khả năng bù lỗ trước cơn bão giá phần cứng. Đợt tăng giá mạnh tay trên iPhone 18 Pro sẽ góp phần tái định vị lại toàn bộ phân khúc smartphone siêu cao cấp, biến cuộc đua nâng cấp AI trở thành canh bạc lớn nhất để thuyết phục người dùng chấp nhận mức chi phí đắt đỏ này.