Theo bản tin mới nhất lúc 14h của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 19/7, bão Wipha đang ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta trong 72 giờ tới.

Trong 3 tiếng vừa qua, bão số 3 đã mạnh thêm 1 cấp, 13 giờ bão đạt cường độ cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ liên tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 20/7, tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 15.

Tiếp đó, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h. Khoảng chiều và tối ngày 21/7, bão sẽ đi vào ven biển phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Hướng đi của Bão số 3 năm 2025 có tên bão Wipha - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến ngày 22/7, bão Wipha được dự báo đi vào đất liền các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10.

Sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong khoảng từ trưa và chiều các ngày 21 - 23/7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, phạm vi ảnh hưởng bão số 3 rất rộng, hầu khắp khu vực phía đông Bắc bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0 mét, biển động dữ dội. Đây là vùng có rủi ro thiên tai cấp 3.

Chia sẻ trên VTC News sáng 19/7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đặc điểm của cơn bão Wipha là đi vào Biển Đông mạnh lên nhanh, tốc độ di chuyển cũng tương đối nhanh.

Theo nhận định, bão Wipha hoạt động trong điều kiện môi trường rất lý tưởng. Đó là điều kiện mặt nước biển, thêm nữa là điều kiện độ đứt gió ở tầng khi quyển trên cao rất nhỏ, tạo điều kiện cho lượng ẩm tích tụ lại. Vì vậy trong 1-3 ngày tới, bão Wipha xu hướng mạnh thêm.

Nhận định về tác động của bão Wipha sau đi vào Biển Đông thành cơn bão số 3 trong năm 2025, ông Hưởng cho hay, khả năng bão gây ra gió mạnh trên đất liền Việt Nam cũng như mưa lớn.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực ngày 19/7

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 32-35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.