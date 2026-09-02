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Tin báo khẩn lúc 17h, Công an chạy đua thời gian tiếp cận người phụ nữ SN 1997 có biểu hiện bất ổn trên cầu

Nam An
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Nhận tin báo lúc 17h, Công an xã Nga Sơn nhanh chóng có mặt tại cầu Cống Lèn, kiên trì vận động người phụ nữ có biểu hiện bất ổn trở về với gia đình an toàn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 17h ngày 1/9, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một phụ nữ có biểu hiện bất ổn, có ý định tự tử tại khu vực cầu Cống Lèn, thôn Hoàng Long, xã Nga Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác do Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Nga Sơn làm Tổ trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một mặt, lực lượng Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; mặt khác, tìm cách tiếp cận, nắm tình hình và vận động người phụ nữ bình tĩnh.

Công an giúp người phụ nữ bất ổn trở về an toàn tại cầu Cống Lèn - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Sơn kịp thời có mặt, động viên người phụ nữ ổn định tinh thần. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Sơn kịp thời có mặt, động viên người phụ nữ ổn định tinh thần. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị P.T.T., sinh năm 1997, trú tại xã Hồ Vương. Theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn trong chuyện gia đình, chị T. rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định.

Trong tình huống này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nga Sơn đã kiên trì, khéo léo tiếp cận, lựa chọn cách vận động phù hợp. Những lời động viên, chia sẻ và sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giúp chị T. dần bình tĩnh, ổn định tinh thần và từ bỏ ý định tiêu cực.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, chị T. đồng ý trở về với gia đình. Tổ công tác đã bàn giao chị cho gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên. Đồng thời, đề nghị người thân thường xuyên quan tâm, chia sẻ, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi có tình huống bất thường.

Vụ việc được giải quyết an toàn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Từ một tin báo của người dân, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, kiên trì vận động và hỗ trợ người gặp khó khăn vượt qua thời điểm mất bình tĩnh.

Đây cũng là một trong những tình huống cho thấy vai trò của Công an cơ sở trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ đời sống Nhân dân. Khi người dân cần, lực lượng Công an luôn sẵn sàng có mặt, bảo vệ an toàn và giúp người dân vượt qua những thời điểm khó khăn.

Tags

tự tử

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