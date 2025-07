Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 đã áp sát Quảng Ninh, gió giật cấp 13, tạm đóng cửa 2 sân bay

21h bão số 3 cách Quảng Ninh 70km

Cập nhật bản tin bão số 3 mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 21 giờ vị trí tâm bão khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh chỉ khoảng 70 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 210 km, cách Ninh Bình khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h.

Theo bản tin lúc 19h, vị trí tâm bão Wipha ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở cấp 9-10 (75-102 km/h), gió giật đã mạnh lên cấp 13.

Bão số 3 hiện cách Quảng Ninh chỉ khoảng 86 km, Hải Phòng khoảng 210 km, Hưng Yên 230 km và cách Ninh Bình 257 km. Như vậy, so với vài giờ trước, bão đã tiến gần hơn đến đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ chỉ khoảng 10 km/h. Việc bão di chuyển chậm có thể làm kéo dài thời gian gây mưa lớn và gió mạnh cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Bản tin phát đi lúc 17h, do ảnh hưởng của bão số 3, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Hải có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 16h ngày 21/7, tâm bão ở khoảng 20,9°N; 108,7°E, cách Quảng Ninh 100km, cách Hải Phòng 220km, cách Hưng Yên 240km, cách Ninh Bình 270km. Sức gió mạnh nhất cấp 9–10 (75–102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong đêm nay 21/7 và sáng mai, bão tiếp tục mạnh thêm khi di chuyển trong Vịnh Bắc Bộ, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 14. Đến chiều 22/7, bão sẽ đổ bộ vào đất liền ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Từ đêm nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh dần lên cấp 10-11, giật cấp 14. Các tỉnh sâu trong đất liền như Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Bão sẽ gây ra một đợt mưa rất to cho toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay đến ngày 23/7, lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi đặc biệt to trên 600 mm, cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nước dâng do bão có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông vào chiều 22/7.

Tạm đóng cửa 2 sân bay để tránh bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (bão Wipha), chiều ngày 21/7, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tiếp và trực tuyến kết nối từ trụ sở chính đến các đầu cầu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Cục quyết định đóng cửa 2 Cảng hàng không quốc tế (HKQT) là Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và Cảng HKQT Cát Bi, TP. Hải Phòng.

Thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn và Cát Bi bắt đầu từ 23h hôm nay đến 12h ngày 22/7.

Cục yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không Thọ Xuân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin khí tượng và chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN yêu cầu VATM tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo khí tượng về ảnh hưởng của bão.