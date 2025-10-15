Timeline chi tiết vụ bắt Shark Nguyễn Hoà Bình cùng 9 đồng phạm

Ngày 14/10, thông tin Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố và bắt tạm giam trở thành sự kiện được đông đảo mọi người quan tâm.

Từ những ồn ào trên mạng xã hội cuối tháng 9, sự việc nhanh chóng leo thang, trở thành một trong những vụ án công nghệ - tài chính lớn nhất năm 2025 với nhiều diễn biến bất ngờ.

Năm 2021: Khởi đầu dự án AntEx

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ năm 2021, khi Shark Bình và một số người khác góp vốn thành lập dự án “đồng tiền số AntEx” (AntEx). Nhóm này góp vốn khởi đầu 5 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Dự án AntEx được xây dựng với kế hoạch phát hành token AntEx (kế hoạch lên đến 100 tỷ token) và huy động vốn từ nhà đầu tư. Để thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư, Shark Bình thông báo rót vốn 2,5 triệu USD cho AntEx qua quỹ Next100 Blockchain. AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo VND, với Shark Bình giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Từ tháng 8 - 11/2021, nhóm phát hành và bán khoảng 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Tuy nhiên, dự án “đồng tiền số VNDT” và ví VNDT (phần hứa hẹn) được công bố là kế hoạch nhưng không hoàn thiện thực tế.

Từ năm 2022 - 2024: Dự án AntEx có dấu hiệu lao dốc

Sau sự bùng nổ ở cuối năm 2021, dự án AntEx dần mất đà, token bị lao dốc, hoạt động dự án mờ nhạt, ít cập nhật, ít thông tin minh bạch được công bố. Bản thân Shark Bình cũng ít nhắc đến AntEx công khai.

Thời điểm này đã xuất hiện các nghi vấn trong cộng đồng crypto về việc quản lý ví, rút vốn, việc “xả” token nhưng không thực sự ồn ào. Shark Bình giữ im lặng về AntEx trong thời gian dài.

Tháng 9/2025: Bùng nổ tranh cãi sau phát biểu của Shark Bình

Đầu tháng 9, Shark Bình tham dự một hội nghị kinh tế và chia sẻ một số kinh nghiệm "đau thương" với startup trong lĩnh vực fintech và blockchain của mình: "Họ phát hành coin, thu một đống tiền 3 - 5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', rất nhiều startup không làm nữa hoặc thất bại. 99% dự án coin thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn các trưởng dự án thì ‘ôm tiền’ hưởng lợi một cách hợp pháp".

Đến nửa cuối tháng 9, phát biểu này viral trên các diễn đàn MXH và Shark Bình chia sẻ lại, trực tiếp nhắc đến AntEx trên tài khoản cá nhân. Ông Bình khẳng định bản thân cũng “mất tiền và danh tiếng” do dự án này.

Ngày 26/9, Shark Bình trực tiếp livestream, chia sẻ về chủ đề “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro”, thừa nhận mình không phải chuyên gia blockchain nhưng vẫn giữ quan điểm công nghệ này “chưa tạo ra giá trị thực”. Phát ngôn này gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng tiền số.

Shark Bình trong livestream ngày 26/9

Ngay sau đó, trên Facebook xuất hiện bài viết ẩn danh - tự nhận là CTO (Chief Technology Officer - Giám đốc Công nghệ) của AntEx. Người này phản bác toàn bộ phát ngôn của Shark Bình và cáo buộc ông Bình chính là người đứng sau cú sập AntEx, chỉ đạo xả token ngay sau khi AntEx được niêm yết trên sàn OKEX.

Shark Bình nhanh chóng phản hồi công khai rằng mình bị vu khống, gọi người tố cáo là “thằng đệ phản bội” và thách thức đối chất livestream. Shark Bình còn nói thêm rằng chính CTO này đã cài backdoor, đánh cắp token của nhà phát triển, "úp bô" (rug-pull) khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng, và sau đó biến mất cùng dữ liệu.

Bên tố cáo tiếp tục tung bằng chứng như địa chỉ ví blockchain để chứng minh việc chuyển tiền, tố ngược ông Bình, tạo nên màn tranh cãi kịch liệt trên MXH.

Một trong các bài đăng đấu tố của Shark Bình trước khi bị bắt (Ảnh chụp màn hình)

Đầu tháng 10/2025: Cơ quan chức năng vào cuộc

Sang tháng 10/2025, Shark Bình tiếp tục đăng bài chia sẻ về nội dung khởi nghiệp và kinh doanh. Thậm chí ông Bình còn được phát hiện đã chạy quảng cáo bài đăng tố "thằng em phản bội".

Mặt khác, Shark Bình thay đổi nội dung chia sẻ trên TikTok. Trước đó, đây là kênh đăng tải các phát ngôn, chiêm nghiệm bài học kinh doanh và cuộc sống nhưng sau ồn ào với AntEx nổ ra lại chuyển thành nội dung đấu tố.

Kênh TikTok của Shark Bình (Ảnh chụp màn hình)

Đến ngày 6/10, ông Bình vẫn livestream với chủ đề Tư duy trong thời kỳ biến động. Tại đây, Shark Bình nói về vai trò của lãnh đạo trong cuộc đời mỗi người và kinh doanh, thuyết thiên - địa - nhân mà bản thân đã nghiệm ra và trả lời câu hỏi: “Làm gì để bồi tụ phúc đức?” với công thức Thí - thiện - hiếu - di.

Cùng ngày, cơ quan chức năng xuất hiện tại tòa nhà trên đường Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Trong các ngày tiếp theo, lực lượng chức năng liên tục làm việc tại đây và nhà riêng của Shark Bình, tiến hành kiểm tra, thu giữ dữ liệu, thiết bị điện tử, tài liệu.

Shark Bình trong livestream ngày 6/10

Lực lượng chức năng vận chuyển các thùng tài liệu ra khỏi toà nhà ở Tam Trinh (Ảnh: Nguyễn Hưởng/ NLĐ)

Ngày 8/10, Công ty CP Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) phát công văn khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Ngày 10/10, fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình bị phát hiện “biến động” - video livestream cũ bị ẩn/ xóa không rõ lý do.

Ngày 14/10/2025: Chính thức công bố thông tin Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về vụ việc của Shark Bình và AntEx. Theo đó, vào ngày 10/10 Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về hai tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Bình làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra bước đầu thu giữ, phong tỏa tài sản liên quan trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm: 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ (bất động sản), 2 ô tô, nhiều tài liệu và thiết bị điện tử.

Cũng tại đây, cơ quan chức năng cho biết dù dự án "đồng tiền số Antex" triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Shark Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Hiện tại, các đối tượng trong vụ việc đã khắc phục khoảng 3,45 tỷ đồng. Đồng thời cơ quan chức năng kêu gọi các nhà đầu tư bị hại trong vụ việc liên hệ và trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Đặc biệt, vụ việc liên quan đến AntEx mới chỉ là bước đầu, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ sai phạm trong các công ty thành viên của NextTech và những luồng tài chính liên quan.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong hệ sinh thái của NextTech có ví Ngân lượng - đây là cổng thanh toán. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ví Ngân lượng, các hoạt động chuyển tiền của ví này. Với hệ sinh thái của Shark Bình thì các tội danh không thể dừng lại ở 2 tội danh mà chúng tôi đã nêu vì có rất nhiều vi phạm", Đại tá Thành Kiên Trung Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, thông tin thêm.