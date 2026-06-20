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Tìm thấy thiếu nữ lớp 7 mất tích bí ẩn sau cuộc gọi "khóc nấc" kỳ lạ

Minh Tuệ
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Sau nhiều ngày đêm ròng rã tìm kiếm, nữ sinh Lê Kim Bảo Ngọc đã chính thức được đưa về an toàn cùng người thân.

Liên quan vụ “Thiếu nữ lớp 7 mất tích sau khi lên xe của 1 nam thanh niên, gọi điện về khóc nấc nói "đi làm xa”” như đã thông tin, ngày 20/6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng gia đình đã tìm thấy em Lê Kim Bảo Ngọc (SN 2013, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh), là trường hợp được thông báo truy tìm người mất tích trước đó.

Trước đó, ngày 11, gia đình em Ngọc đến Công an xã Khánh Hưng trình báo việc em rời khỏi nhà từ khoảng 5h cùng ngày  và mất liên lạc với gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Hưng đã triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với người thân, quần chúng nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Nữ sinh đã trở về nhà an toàn

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định trong thời gian rời khỏi địa phương, em Ngọc đã đến khu vực thuộc xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và phụ bán nước sâm cho một hộ dân ven đường. Trong quá trình tìm kiếm, gia đình, người dân và Công an đã nhiều lần liên hệ, động viên, thuyết phục em trở về với gia đình.

Sau khi được vận động, em Ngọc đã đồng ý trở về và đi xe ôm đến xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, với dự định tiếp tục đón phương tiện để về địa phương. Khi dừng chân tại một quán ăn trên địa bàn xã Mỹ Yên, em được chủ quán quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn liên hệ phương tiện để trở về nhà. 

Từ các thông tin do người dân cung cấp, Công an đã nhanh chóng phối hợp gia đình tiếp cận, xác minh và đưa em Ngọc trở về đoàn tụ cùng người thân trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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