Tìm thấy thi thể người được Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu

Thi thể anh Đ.V.L. - người nhảy xuống sông Trà Lý được Thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống cứu - vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện sau gần 2 ngày mất tích. Trước đó, thi thể Thiếu tá Tùng cũng đã được tìm thấy.

Tối 13/9, thông tin từ UBND phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể anh Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), sau gần 2 ngày mất tích trên sông Trà Lý.

Tối 13/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L. trên sông Trà Lý.

Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm sử dụng hình thức câu rà và phát hiện thi thể anh L. tại vị trí cách chân cầu Bo khoảng 500 m.

Khoảng 18h30, cơ quan chức năng cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L. được xác định mất tích dưới sông Trà Lý từ sáng 12/9. Trước đó, anh L. đứng trên cầu Bo nhảy xuống sông Trà Lý. Thấy vậy, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, để lại tư trang lao xuống sông cứu nhưng do dòng nước chảy xiết, cả hai cùng mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng gần 200 người gồm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn và người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông Trà Lý. Đến tối 13/9, thi thể hai người đã được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích.