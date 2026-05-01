Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước tại đập thủy lợi ở Quảng Ngãi

Sáng 1/5, ông Ung Đình Hiền – Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang (xã Vạn Tường).

Cụ thể, vào khoảng 10h15 cùng ngày, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông N.L. (54 tuổi, trú thôn 5, xã Vạn Tường). Đồng thời phối hợp tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích do đuối nước.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4, ông N.L. (54 tuổi, trú thôn 5, xã Vạn Tường) trong lúc ngồi nhậu cùng nhóm khoảng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang (xã Vạn Tường) đã bất ngờ xuống nước, bơi sang bờ bên kia . Khi bơi ra đến giữa đập, ông L. có dấu hiệu đuối sức rồi chìm xuống nước, mất tích ngay sau đó.

Nhận tin báo, UBND xã Vạn Tường đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm. Trong đó có 20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ và 12 cán bộ, chiến sĩ Ban Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường, cùng nhiều phương tiện xuồng máy, ca nô, thúng và trang thiết bị chuyên dụng.



