Chiều 28/9, lực lượng chức năng phường Sơn Trà , TP Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ông Phan Thanh P. (68 tuổi, trú đường Lê Độ, TP Đà Nẵng) tại một con suối ở bán đảo Sơn Trà.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, lúc 13h48, người dân báo tin việc ông P. đi lên bán đảo Sơn Trà tại khu vực Bãi Bang từ trưa ngày 27/8, nhưng chưa thấy về, người nhà không liên lạc được.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà phối hợp cùng lực lượng Công an, cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của ông P. nằm dưới suối. Tuy nhiên, do nước chảy siết nên lực chức năng khó khăn trong việc tiếp cận.

Triển khai các biện pháp cứu hộ, đến vào khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể của P. mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên để điều tra nguyên nhân vụ việc.