Tìm thấy thi thể người đàn ông 34 tuổi để lại xe máy trên cầu rồi mất tích, xót xa hoàn cảnh gia đình

Lam Giang (Tổng hợp) |

Nhiều người bày tỏ đau xót khi không có phép màu nào xảy ra với anh D.

Chiều ngày 29/4, người dân khi đi tắm biển ở khu vực Xuân Yên (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ nên đã trình báo chính quyền địa phương và công an xã.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, danh tính nạn nhân sau đó đã được xác định là anh L.X.D. (34 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An). Anh D. là người đã bỏ lại xe máy và đôi dép trên cầu Cầu Hội (bắc qua sông Lam nối đường quốc gia ven biển qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) mất tích hôm 28/4.

Tìm thấy thi thể người đàn ông 34 tuổi để lại xe máy trên cầu rồi mất tích, xót xa hoàn cảnh gia đình - Ảnh 1.

Chiếc xe máy và đôi dép anh D. để lại trên cầu Cửa Hội. (Ảnh: VOV.VN)

Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đã tổ chức tìm kiếm anh D. Đau xót thay, đã không có phép màu nào xảy ra khi thi thể của anh D. đã được tìm thấy.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, anh D. có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân anh bị bệnh phải điều trị suốt 8 năm qua. Tại hiện trường, người mẹ của anh đau đớn gào khóc, gọi tên con và nói rằng “mẹ đang cố gắng vay mượn chữa trị bệnh cho con và chưa bỏ cuộc…”.

Tìm thấy thi thể người đàn ông 34 tuổi để lại xe máy trên cầu rồi mất tích, xót xa hoàn cảnh gia đình - Ảnh 2.

Mẹ của anh D. cho biết đang cố gắng vay tiền chữa trị cho con và chưa bỏ cuộc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Sau khi thi thể của anh D. được tìm thấy, lực lượng chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Các đội thiện nguyện phối hợp cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê nhà để lo hậu sự.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

