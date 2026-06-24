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Tìm thấy thi thể người con trong vụ bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển

VĨnh Gia
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Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. mất tích khi tắm biển Xuân Thành.

Sáng 24-6, tin từ UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho hay sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013) vào tối 23-6. Vị trí nạn nhân được tìm thấy thuộc vùng biển thôn Thành Long, xã Tiên Điền.

Tìm thấy thi thể người con trong vụ bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh MXH).

Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa thi thể cháu T. vào bờ để hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 22-6, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Nguyễn Trọng P. (SN 1972, là bố cháu T.; cùng trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) trôi dạt vào bãi biển Xuân Thành. Cha con ông P. đã mất tích trong lúc tắm biển trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng nỗ lực tìm kiếm cháu T. hơn một ngày qua.

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Tags

UBND xã Tiên Điền

thôn Thành Long

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