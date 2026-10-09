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Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng

Thống Nhất
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Thi thể người đàn ông mất tích trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 2km.

Chiều 9/10, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng và người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể ông N.T.D. (66 tuổi, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) - người mất tích do bị lật ghe.

Thi thể ông Dũng được tìm thấy vào khoảng 13h cùng ngày trên sông Trường Giang, cách nơi gặp nạn khoảng 2km.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực sông Bàn Thạch dưới cầu Kỳ Phú, thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú, xảy ra vụ lật ghe khiến ông N.T.D. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, nước sông dâng cao, chảy xiết đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Bà D.T.L. - vợ ông Dũng - cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà và ông Dũng đang bơi thuyền về nhà sau khi đi cắt cỏ.

Khi ghe bị lật, chồng bà cố đẩy bà tới ôm vào bao cỏ, rồi ông kiệt sức và chìm dần.

Bà L. dù không biết bơi đã cố bám vào bao cỏ, trôi đi khoảng 250m thì được người dân phát hiện, cứu vớt.

Tags

sông Trường Giang

lật ghe

mất tích

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