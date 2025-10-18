Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước

Chiều 18/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã tìm thấy thi thể em Đ.H.K., học sinh lớp 9, một trường THCS trên địa bàn phường Đông Hòa.

Trước đó, trưa cùng ngày, nhóm học sinh rủ nhau đi chơi tại hồ nước trong khu vực Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Nhóm học sinh nhảy xuống tắm, một trong số này bị đuối nước. Lúc bấy giờ, em K. thấy bạn đang vùng vẫy nên đã bơi đến cứu. Tuy nhiên, sau khi đẩy được bạn vào bờ, K. đuối sức, chìm xuống đáy hồ và mất tích .

Tại hồ nước có rào chắn và biển báo cấm, nhưng nhiều người vẫn tìm cách vào

Các em học sinh sau đó đã cầu cứu người dân, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm .

Sau khi tìm thấy và hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được làm thủ tục bàn giao cho gia đình.