Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích ở biển Quy Nhơn

Đức Anh |

Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn.

Sáng 7-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích ở biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể em H.Đ.A.H.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, thi thể em H.Đ.A.H. được phát hiện vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, tại vị trí em gặp nạn vào chiều 5-4. Chính quyền địa phương đang phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5-4, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đã rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Trong lúc tắm, 2 nam sinh không may bị sóng lớn cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H., đưa vào bờ an toàn. Riêng em H.Đ.A.H. bị sóng cuốn mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Trong quá trình tìm kiếm, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép tắm, theo dõi điều kiện thời tiết, cũng như chấp hành hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng chức năng để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
